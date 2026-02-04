Мосгорсуд отменил приговор по второму делу Татьяны Лазаревой
Мосгорсуд отменил приговор по второму делу телеведущей Татьяны Лазаревой
Жалобу подала прокуратура. Ведомство считает, что дело должен был рассматривать мировой судья, а рассмотрел районный суд, объяснил адвокат. Дело передали на новое рассмотрение.
Пресненский суд признал Лазареву виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Он назначил ей 7 лет колонии с учетом первого приговора.
В конце 2024 г. Западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Основанием для этого стали высказывания телеведущей в августе 2023 г. на YouTube-канале о допустимости терактов в России.