Бастрыкин запросил согласие ВККС на дело против судьи из Твери

В ноябре 2025 г. Бастрыкин направил в ВККС представления о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей, писало «РИА Новости». В частности, речь шла о делах в отношении зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, которую заподозрили в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и мирового судьи в отставке из Нальчика Мухамеда Темботова. Ему вменяют получение пяти взяток в крупном размере и одной взятки в небольшом размере.