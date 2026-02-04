Бастрыкин запросил согласие ВККС на дело против судьи из Твери
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова. Об этом сообщается в канале СК РФ в национальном мессенджере Max.
Главное управление СК России по Москве провело проверку в отношении Колпикова по факту крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие установило, что в 2022 г. Колпиков, зная о расследовании уголовного дела против двух жителей Твери, через адвоката предложил помочь изменить квалификацию действий обвиняемых по менее тяжкой статье УК РФ и меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Судья получил от родственников обвиняемых 10 млн руб., не планируя исполнять взятые на себя обязательства. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
В ноябре 2025 г. Бастрыкин направил в ВККС представления о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей, писало «РИА Новости». В частности, речь шла о делах в отношении зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой, которую заподозрили в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и мирового судьи в отставке из Нальчика Мухамеда Темботова. Ему вменяют получение пяти взяток в крупном размере и одной взятки в небольшом размере.