Трех красноярских школьников доставили в больницу с ожогами

Трех красноярских школьников доставили в больницу с ожогамиДетей госпитализировали после ЧП в учебном заведении
Из школы в Красноярске госпитализировали троих детей с ожогами, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
В ведомстве рассказали, что их доставили в ожоговый центр краевой больницы. Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших. В Минздраве не сообщили о причинах случившегося.
В МВД РФ по региону сообщили, что им поступило сообщение о том, что ученица 8 класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.
Telegram-канал «112» сообщил, что инцидент произошел в школе «Комплекс Покровский». От поджога пострадали несколько детей. Школу эвакуировали.
По информации Telegram-канала «Shot», перед пожаром восьмиклассница ударила сверстника по голове молотком. Девочка разлила бензин в классе и подожгла его. При задержании она ранила себя.