Умер экс-клавишник группы «Песняры» Георгий Портной

Бывший клавишник ВИА «Песняры» Георгий Портной скончался от сердечного приступа. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила певица Наталья Штурм, у которой Портной был концертным директором.