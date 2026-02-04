Газета
Умер экс-клавишник группы «Песняры» Георгий Портной

Ведомости

Бывший клавишник ВИА «Песняры» Георгий Портной скончался от сердечного приступа. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила певица Наталья Штурм, у которой Портной был концертным директором.

Она принесла соболезнования супруге музыканта.

Штурм сообщила, что церемония прощания пройдет 5 февраля в Савеловском Центре ритуального обслуживания. Отпевание будет в храме на Миусском кладбище.

Ансамбль «Песняры» был создан Владимиром Мулявиным в 1969 г. Им принадлежат песни «Беловежская пуща», «Косил Ясь конюшину», «Белоруссия», «Вологда», «За полчаса до весны» и многие другие.

Портной также сотрудничал с певцом Женей Осиным. В последние годы проживал в Москве и активно общался с исполнителями советской и российской эстрады.

