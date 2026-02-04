Попова: пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыха

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Крушение произошло в результате шторма, случился разлив топлива. Власти вводили режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, а также федеральный режим ЧС. 12 сентября 2024 г. вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что с начала работ по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря очистили более 1230 км береговой линии, водолазы собрали более 2000 т загрязненного грунта.