Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Попова: пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыха

Ведомости

Отдых на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края пока нельзя открывать, но к началу летнего сезона ситуация может измениться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«К сожалению, содержание нефтепродуктов в песке пляжа настолько высоко, что разрешить там отдых детей на данный момент нельзя», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Поповой, для очистки делается очень многое и результат уже есть. Ситуация непростая, однако до курортного сезона еще есть время. Попова уверена, что уже принятые решения будут реализованы и пляжи откроют.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в 2025 г. в Анапе работали все оздоровительные учреждения, но без использования пляжей. Обследование воды, гальки и песка показало, что превышений вредных веществ не обнаружено. Исключение составила только загрязненная зона.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Крушение произошло в результате шторма, случился разлив топлива. Власти вводили режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, а также федеральный режим ЧС. 12 сентября 2024 г. вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что с начала работ по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря очистили более 1230 км береговой линии, водолазы собрали более 2000 т загрязненного грунта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её