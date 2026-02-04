Попова: пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыха
Отдых на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края пока нельзя открывать, но к началу летнего сезона ситуация может измениться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совете Федерации.
По словам Поповой, для очистки делается очень многое и результат уже есть. Ситуация непростая, однако до курортного сезона еще есть время. Попова уверена, что уже принятые решения будут реализованы и пляжи откроют.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что в 2025 г. в Анапе работали все оздоровительные учреждения, но без использования пляжей. Обследование воды, гальки и песка показало, что превышений вредных веществ не обнаружено. Исключение составила только загрязненная зона.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. Крушение произошло в результате шторма, случился разлив топлива. Власти вводили режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, а также федеральный режим ЧС. 12 сентября 2024 г. вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что с начала работ по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря очистили более 1230 км береговой линии, водолазы собрали более 2000 т загрязненного грунта.