Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон
Мастер спорта СССР, тренер сборных команд России, заслуженный тренер России и заслуженный тренер Украинской ССР Владимир Камельзон умер в 87 лет, сообщили в Telegram-канале турнира «Трофеи Северной Пальмиры».
«Для нас это невосполнимая потеря. Спасибо за все, мы будем очень скучать», – написали представители турниров Санкт-Петербурга.
Камельзон входил в руководящие органы турниров ATP St Petersburg Open, WTA St Petersburg Ladies Trophy и «Трофеи Северной Пальмиры». Он проработал тренером более 60 лет. Кроме того, Камельзон был многолетним директором и одним из учредителей легендарной детской теннисной школы «Белокаменная».