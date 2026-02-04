Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон

Ведомости

Мастер спорта СССР, тренер сборных команд России, заслуженный тренер России и заслуженный тренер Украинской ССР Владимир Камельзон умер в 87 лет, сообщили в Telegram-канале турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

«Для нас это невосполнимая потеря. Спасибо за все, мы будем очень скучать», – написали представители турниров Санкт-Петербурга.

Камельзон входил в руководящие органы турниров ATP St Petersburg Open, WTA St Petersburg Ladies Trophy и «Трофеи Северной Пальмиры». Он проработал тренером более 60 лет. Кроме того, Камельзон был многолетним директором и одним из учредителей легендарной детской теннисной школы «Белокаменная».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её