Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон

Камельзон входил в руководящие органы турниров ATP St Petersburg Open, WTA St Petersburg Ladies Trophy и «Трофеи Северной Пальмиры». Он проработал тренером более 60 лет. Кроме того, Камельзон был многолетним директором и одним из учредителей легендарной детской теннисной школы «Белокаменная».