На 68-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская

Чиповская окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 г. и в том же году была принята в труппу Театра им. Вахтангова, где проработала всю свою профессиональную жизнь. На сцене театра она исполнила десятки ролей, в том числе в спектаклях «Принцесса Турандот», «Зойкина квартира», «Варвары», «Филумена Мартурано», «Война и мир», «Баба Шанель» и других.