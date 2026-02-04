Газета
Общество

На 68-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская

Ведомости

В возрасте 67 лет умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская, сообщили в группе «В контакте» Театра им. Евгения Вахтангова. Информация о дате и времени прощания будет сообщена дополнительно. Причины смерти не уточняются.

Чиповская окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 г. и в том же году была принята в труппу Театра им. Вахтангова, где проработала всю свою профессиональную жизнь. На сцене театра она исполнила десятки ролей, в том числе в спектаклях «Принцесса Турандот», «Зойкина квартира», «Варвары», «Филумена Мартурано», «Война и мир», «Баба Шанель» и других.

В репертуаре последних лет Чиповская была занята в спектаклях «Улыбнись нам, Господи», «Война и мир» и «Театр».

В 2021 г. актриса была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

