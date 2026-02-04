В Тамбовской области вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись
Причины устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. Ожидается задержка поездов южного направления.
На место направили пожарные и восстановительные поезда. В РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.
1 февраля в 15:50 на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги с рельсов сошли более 20 вагонов грузового состава. Пострадавших в результате инцидента не было, но движение на участке было приостановлено. В