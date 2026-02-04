Газета
Главная / Общество /

В Тамбовской области вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись

Ведомости

В Тамбовской области на станции Кочетковка-2 с рельсов сошли вагоны с бензином, а затем загорелись, сообщили в РЖД.

Причины устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. Ожидается задержка поездов южного направления.

На место направили пожарные и восстановительные поезда. В РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

1 февраля в 15:50 на перегоне Оричи – Шалегово Горьковской железной дороги с рельсов сошли более 20 вагонов грузового состава. Пострадавших в результате инцидента не было, но движение на участке было приостановлено. В

