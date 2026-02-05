Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда («Гумрак»). Об этом сообщает Росавиация.
Агентство проинформировало об ограничения в 03:56 мск. Они потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Вечером 4 февраля мера была введена в аэропорту Краснодара («Пашковский»), она действовала всю ночь. В 06:09 5 февраля Росавиация сообщила об отмене ограничений.
С 14:00 до 20:00 мск 4 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ, сообщало Минобороны. Из них 24 единицы были сбиты над акваторией Азовского моря, 23 – в Белгородской области, 14 – в Краснодарском крае, шесть – в Крыму, три – в Курской области и два – в Брянской.