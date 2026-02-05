Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде

С 14:00 до 20:00 мск 4 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ, сообщало Минобороны. Из них 24 единицы были сбиты над акваторией Азовского моря, 23 – в Белгородской области, 14 – в Краснодарском крае, шесть – в Крыму, три – в Курской области и два – в Брянской.