Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Российского хакера приговорили к 16 годам тюрьмы за работу на Украину

Ведомости

Суд приговорил российского хакера, который сотрудничал с украинским киберподразделением, к 16 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Осужденному также назначили штраф на сумму 100 000 руб. и ограничение свободы на один год. По данным ФСБ, россиянин присоединился к сообществу запрещенной на территории РФ украинской террористической организации в Telegram. Выполняя задания киберподразделения, хакер совершал компьютерные атаки на информационные ресурсы в стране. Его действия привели к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры, отметило ведомство.

Преступника судили по ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) и ч. 1 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.

16 января Второй западный окружной военный суд Белгородской области приговорил 50-летнего жителя региона по делу об участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте взрывного устройства. Было установлено, что преступник был сторонником радикальных исламистских взглядов. Он связался с представителем «Исламского государства» (ИГ – организация признана террористической и запрещена в РФ) и сообщил о наличии у него осколочной гранаты Ф-1. Он был намерен использовать боеприпас против лиц, не придерживающихся ислама.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь