Российского хакера приговорили к 16 годам тюрьмы за работу на Украину

16 января Второй западный окружной военный суд Белгородской области приговорил 50-летнего жителя региона по делу об участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте взрывного устройства. Было установлено, что преступник был сторонником радикальных исламистских взглядов. Он связался с представителем «Исламского государства» (ИГ – организация признана террористической и запрещена в РФ) и сообщил о наличии у него осколочной гранаты Ф-1. Он был намерен использовать боеприпас против лиц, не придерживающихся ислама.