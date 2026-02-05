Российского хакера приговорили к 16 годам тюрьмы за работу на Украину
Суд приговорил российского хакера, который сотрудничал с украинским киберподразделением, к 16 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
Осужденному также назначили штраф на сумму 100 000 руб. и ограничение свободы на один год. По данным ФСБ, россиянин присоединился к сообществу запрещенной на территории РФ украинской террористической организации в Telegram. Выполняя задания киберподразделения, хакер совершал компьютерные атаки на информационные ресурсы в стране. Его действия привели к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры, отметило ведомство.
Преступника судили по ст. 275 (госизмена), ч. 1 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) и ч. 1 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.
