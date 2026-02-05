Суд на Урале оштрафовал жителя за сокрытие террористических взглядов знакомого
Качканарский суд Свердловской области оштрафовал местного жителя на 60 000 руб. за несообщение о террористических взглядах знакомого. Об этом сообщили в Telegram-канале судов региона.
Мужчина «несколько лет знал о радикальных наклонностях своего знакомого, но не сообщил об этом в правоохранительные органы», установил суд. В частности, знакомый одобрял идеи «священной войны», оправдывал насилие и выражал желание присоединиться к террористическим или незаконным вооруженным формированиям.
«Несмотря на очевидную опасность таких заявлений, гражданин Г. не сообщил о них в полицию. Его бездействие продолжалось до 2025 г. Между мужчинами не было близких родственных связей, которые могли бы как-то оправдать умалчивание», – говорится в сообщении.
Его признали виновным по ст. 205.6 УК РФ (недонесение о преступлении). Мужчина признал вину и раскаялся, штраф может быть обжалован в течение двух недель.
Городской суд Магадана в августе 2024 г. приговорил местного жителя к двум годам и 10 месяцам исправительной колонии за недоносительство о поджоге военкомата. Суд установил, что подсудимый узнал о намерении своей знакомой поджечь военкомат, что впоследствии и произошло. Житель Магадана не сообщил об этом властям, чтобы его знакомых и его самого не привлекли к уголовной ответственности.