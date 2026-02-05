Суд на Урале оштрафовал жителя за сокрытие террористических взглядов знакомого

Городской суд Магадана в августе 2024 г. приговорил местного жителя к двум годам и 10 месяцам исправительной колонии за недоносительство о поджоге военкомата. Суд установил, что подсудимый узнал о намерении своей знакомой поджечь военкомат, что впоследствии и произошло. Житель Магадана не сообщил об этом властям, чтобы его знакомых и его самого не привлекли к уголовной ответственности.