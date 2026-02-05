Жителей ЦФО 5–6 февраля ожидают морозы до -35 градусов

В Центральной России, включая Москву и Московскую область, до 6 февраля сохранится аномально холодная погода, сообщал Гидрометцентр 3 февраля. Начиная с 6 февраля, с приближением атмосферного фронта, в столичном регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег. Сильные морозы сохранятся. Ночные температуры составят до -26 градусов, а дневные – не выше -18 градусов.