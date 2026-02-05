Жителей ЦФО 5–6 февраля ожидают морозы до -35 градусов
В Центральном федеральном округе (ЦФО) 5–6 февраля сохранится аномально холодная погода с температурами на 10 градусов ниже нормы. Из природных явлений ожидаются туман и изморозь. Это следует из прогноза Гидрометцентра.
В ночь на 6 февраля температура может достигнуть -27 градусов, на юге округа – -35 градусов. В Москве температура ночью может составить -24 градуса, днем – -14.
В Центральной России, включая Москву и Московскую область, до 6 февраля сохранится аномально холодная погода, сообщал Гидрометцентр 3 февраля. Начиная с 6 февраля, с приближением атмосферного фронта, в столичном регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег. Сильные морозы сохранятся. Ночные температуры составят до -26 градусов, а дневные – не выше -18 градусов.
Как отметили метеорологи, морозная погода до выходных будет сохраняться в большинстве городов Центрального федерального округа, включая Тверь, Калугу, Ярославль, Кострому, Владимир, Тулу, Смоленск и Рязань.