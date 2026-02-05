Умерла цирковая артистка Гитана Леонтенко

Леонтенко родилась 18 августа 1935 г. С 1944 г. она начала выступать в Цыганском цирковом коллективе, в начале – с пластическими этюдами. С 1950 г. артистка выступала как танцовщица на лошади. Участвовала в таких постановках Цыганского циркового коллектива, как «Свадьба в таборе», «Праздник винограда», «Под цыганским шатром». Кроме того, Леонтенко принимала участие в представлениях Московского цирка «Карнавал на Кубе» и «Бахчисарайская легенда».