Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умерла цирковая артистка Гитана Леонтенко

Ведомости

На 91-м году жизни умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, цирковая артистка Гитана Леонтенко. Об этом ТАСС сообщила представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко.

Прощание с Леонтенко пройдет 6 февраля на Преображенском кладбище в Москве. Отпевание состоится в 10:00 мск в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища. 

Леонтенко родилась 18 августа 1935 г. С 1944 г. она начала выступать в Цыганском цирковом коллективе, в начале – с пластическими этюдами. С 1950 г. артистка выступала как танцовщица на лошади. Участвовала в таких постановках Цыганского циркового коллектива, как «Свадьба в таборе», «Праздник винограда», «Под цыганским шатром». Кроме того, Леонтенко принимала участие в представлениях Московского цирка «Карнавал на Кубе» и «Бахчисарайская легенда». 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте