Создателя сайта «Миротворец» внесли в перечень террористов в РФ
Росфинмониторинг внес создателя украинского сайта «Миротворец» Георгия Тука в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
«Миротворец» – украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 г. по инициативе бывшего советника главы МВД страны Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».
22 декабря в базе сайта «Миротворец» появилась личная информация 25 несовершеннолетних. По данным агентства, все эти дети родились в период с 2015 по 2021 г. На сайте размещены данные граждан России, Белоруссии, Молдавии и Украины. Авторы ресурса обвинили их в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.