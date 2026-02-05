Суд взыскал с напавшего на ребенка в «Шереметьево» мужчины 15 млн рублей

Суд взыскал с напавшего на ребенка в «Шереметьево» мужчины 15 млн рублейМужчину отправили на принудительное лечение
Химкинский суд Московской области взыскал с белоруса Владимира Витикова, напавшего на двухлетнего ребенка в столичном аэропорту «Шереметьево», 15 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.
Родители пострадавшего ребенка потребовали с Витикова 250 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, но суд оставил требование без рассмотрения, постановив передать его для рассмотрения в гражданском судопроизводстве.
Витикова отправили на принудительное лечение. Он будет находиться в психиатрическом стационаре закрытого типа с интенсивным наблюдением.
Нападение на ребенка в столичном аэропорту «Шереметьево» произошло в июне 2025 г. Тогда Витиков, находившийся под наркотиками, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Его обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ).
Витиков заявлял, что состоял на учете в психиатрической больнице, поскольку ему поставлен диагноз «шизофрения». 20 января 2026 г. его признали невменяемым.