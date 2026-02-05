Суд взыскал с напавшего на ребенка в «Шереметьево» мужчины 15 млн рублей

Нападение на ребенка в столичном аэропорту «Шереметьево» произошло в июне 2025 г. Тогда Витиков, находившийся под наркотиками, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Его обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ).