Бывший главнокомандующий ВМФ РФ Куроедов скончался на 82-м году жизни

В 1981 г. Куроедов возглавил бригаду тральщиков, которой командовал на протяжении трёх лет. В 1989–1993 гг. занимал пост командующего флотилией Тихоокеанского флота. После этого был переведен на Балтийский флот, где стал начальником штаба и первым заместителем командующего.