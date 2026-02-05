Бывший главнокомандующий ВМФ РФ Куроедов скончался на 82-м году жизни
Бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Владимир Куроедов умер в возрасте 81 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.
Куроедов родился 5 сентября 1944 г. в селе Бамбурово Хасанского района Приморского края. Получил профессиональное военно-морское образование, окончив штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова, затем командный факультет Военно-морской академии и Военную академию Генерального штаба.
Службу проходил преимущественно на Тихоокеанском флоте. С 1967 г. занимал должность командира штурманской боевой части, а в начале 1970-х гг. командовал сторожевым кораблем. В 1976 г. был назначен начальником штаба и заместителем командира бригады кораблей охраны водного района.
В 1981 г. Куроедов возглавил бригаду тральщиков, которой командовал на протяжении трёх лет. В 1989–1993 гг. занимал пост командующего флотилией Тихоокеанского флота. После этого был переведен на Балтийский флот, где стал начальником штаба и первым заместителем командующего.
В 1996 г. был назначен командующим Тихоокеанским флотом. Куроедов возглавил Военно-морской флот России в 1997 г. В сентябре 2005 г. он был освобожден от должности главнокомандующего и уволен с военной службы.
Являлся членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, автором ряда работ по военно-научной и военно-политической тематике. За годы службы был награжден орденом «За службу Родине» III степени и орденом «За военные заслуги».