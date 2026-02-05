Против журналиста Андрея Перцева возбуждено уголовное дело

Сам Перцев сказал «Ведомостям», что его не уведомляли о возбуждении дела. Он работает специальным корреспондентом «Медузы» (в 2021 г. СМИ внесено в реестр иноагентов, в 2023 г. – в перечень нежелательных организаций) с 2019 г. До этого трудился в ИД «Коммерсантъ» и «Газете.ру». Начинал журналистскую карьеру в архангельской газете «Правда Севера». С 2022 г. живет во Франции.