Главная / Общество /

Против журналиста Андрея Перцева возбуждено уголовное дело

Яна Суринская
Александр Тихонов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении политического журналиста Андрея Перцева, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. В информации надзорного ведомства говорится, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной в России). В основу легли материалы проверки Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.

Суть претензий правоохранителей заключается в том, что Перцев продолжает работать в качестве журналиста и распространяет в интернете сведения, затрагивающие экономические, политические и социальные процессы России. Делает он это, даже будучи привлеченным к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП за участие в деятельности нежелательной организации.

Сам Перцев сказал «Ведомостям», что его не уведомляли о возбуждении дела. Он работает специальным корреспондентом «Медузы» (в 2021 г. СМИ внесено в реестр иноагентов, в 2023 г. – в перечень нежелательных организаций) с 2019 г. До этого трудился в ИД «Коммерсантъ» и «Газете.ру». Начинал журналистскую карьеру в архангельской газете «Правда Севера». С 2022 г. живет во Франции.

Ход расследования на контроле в прокуратуре.

