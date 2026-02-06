Газета
Главная / Общество /

В Москве совершено покушение на генерала Минобороны Алексеева

Его госпитализировали, СК возбудил уголовное дело
Ведомости

На северо-западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева и скрылся с места происшествия. Это случилось в жилом доме на Волоколамском шоссе, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Потерпевшего госпитализировали в столичную больницу.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия).

Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к покушению.

Московская прокуратура сообщила, что взяла расследование дела под свой контроль.

64-летний Алексеев является первым заместителем начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). В 2017 г. ему было присвоено звание Героя России.

