В Москве совершено покушение на генерала Минобороны Алексеева

На северо-западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева и скрылся с места происшествия. Это случилось в жилом доме на Волоколамском шоссе, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.