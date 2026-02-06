В Москве совершено покушение на генерала Минобороны Алексеева

В Москве совершено покушение на генерала Минобороны АлексееваЕго госпитализировали, СК возбудил уголовное дело
На северо-западе Москвы неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева и скрылся с места происшествия. Это случилось в жилом доме на Волоколамском шоссе, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
Потерпевшего госпитализировали в столичную больницу.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия).
Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к покушению.
Московская прокуратура сообщила, что взяла расследование дела под свой контроль.
64-летний Алексеев является первым заместителем начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ). В 2017 г. ему было присвоено звание Героя России.