Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

По данным ТАСС, запрет связан с критикой комиком спецоперации России на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. Источник агентства утверждает, что Сабуров находится в московском аэропорту «Внуково». По его словам, предварительно установлено, что Сабуров пытался легализовать доход через посредников. «Известия» пишут, что имущество комика в России оценивается более чем в 60 млн руб.