Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Ведомости

Комику Нурлану Сабурову на 50 лет запрещен въезд на территорию России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Решение вступило в силу 30 января в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

По данным ТАСС, запрет связан с критикой комиком спецоперации России на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. Источник агентства утверждает, что Сабуров находится в московском аэропорту «Внуково». По его словам, предварительно установлено, что Сабуров пытался легализовать доход через посредников. «Известия» пишут, что имущество комика в России оценивается более чем в 60 млн руб.

Согласно информации «Коммерсанта», Сабуров имеет гражданство Казахстана. Весной 2025 г. Сабуров был задержан в аэропорту «Шереметьево» в связи с нарушением сроков миграционного учета. «Известия» писали, что ему было предписано уехать из России в установленные сроки и выплатить 5000 руб. штрафа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте