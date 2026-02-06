Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Комику Нурлану Сабурову на 50 лет запрещен въезд на территорию России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Решение вступило в силу 30 января в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
По данным ТАСС, запрет связан с критикой комиком спецоперации России на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. Источник агентства утверждает, что Сабуров находится в московском аэропорту «Внуково». По его словам, предварительно установлено, что Сабуров пытался легализовать доход через посредников. «Известия» пишут, что имущество комика в России оценивается более чем в 60 млн руб.
Согласно информации «Коммерсанта», Сабуров имеет гражданство Казахстана. Весной 2025 г. Сабуров был задержан в аэропорту «Шереметьево» в связи с нарушением сроков миграционного учета. «Известия» писали, что ему было предписано уехать из России в установленные сроки и выплатить 5000 руб. штрафа.