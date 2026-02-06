Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мошенников на Дальнем Востоке задержали за хищение 2,4 млн рублей у бойцов

Ведомости

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю с коллегами из УФСБ по Восточному военному округу задержали шестерых человек, подозреваемых в хищении более 2,4 млн руб. у участников спецоперации. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что мошенники организовывали фиктивные браки и оформляли на женщин нотариальные доверенности на управление банковскими счетами потерпевших военнослужащих, после получая за них государственные выплаты. У каждого гражданина было похищено около 400 000 руб.

В ходе обысков сотрудники МВД и ФСБ изъяли сотовые телефоны, свидетельства о заключении брака, паспорта участников спецоперации, деньги, банковские карты и другие предметы, проходящие по делу.

12 декабря 2025 г. полиция Ростовской области задержала троих жителей Челябинской области, подозреваемых в хищении более 2,5 млн руб. у военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте