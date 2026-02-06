Мошенников на Дальнем Востоке задержали за хищение 2,4 млн рублей у бойцов

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю с коллегами из УФСБ по Восточному военному округу задержали шестерых человек, подозреваемых в хищении более 2,4 млн руб. у участников спецоперации. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).