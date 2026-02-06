У 37 учеников и сотрудников школы в Петербурге диагностировали ноовирус

По информации следователей, в сети была обнаружена публикация о том, что более 25 детей после обеда в школьной столовой почувствовали недомогание, а несколько человек, со слов родственников, попали в больницу с симптомами отравления. Следователи отдела по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовали доследственную проверку.