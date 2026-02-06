У 37 учеников и сотрудников школы в Петербурге диагностировали ноовирус
Среди учащихся и сотрудников петербургской школы №39 Невского района зафиксировано 37 случаев острой кишечной инфекции. Среди заболевших также сотрудник пищеблока АО «КСП "Волна"», сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На стационарном лечении находятся шесть человек. У заболевших и контактных лиц диагностирована норовирусная инфекция.
5 февраля Роспотребнадзор сообщал, что специалисты городского ведомства и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводят проверку в школе №39. Основное внимание сосредоточено на двух возможных источниках инфекции: питании и воде. В школе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, в частности, проверяется работа организатора питания – «КСП "Волна"».
С учетом недавней аварийной ситуации на сетях «Водоканала» оценивается качество питьевой воды, подаваемой в школу.
По информации следователей, в сети была обнаружена публикация о том, что более 25 детей после обеда в школьной столовой почувствовали недомогание, а несколько человек, со слов родственников, попали в больницу с симптомами отравления. Следователи отдела по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовали доследственную проверку.