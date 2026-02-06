В Москве задержали пятерых полицейских за незаконную легализацию мигрантов

По данным следствия, с января 2023 г. по октябрь 2025 г. фигуранты за денежное вознаграждение предоставили более чем 2000 иностранных граждан фиктивные учебные визы в обход законодательства. С февраля по июль 2025 г. они исключили из реестра контролируемых лиц не менее 1500 мигрантов. Затем обвиняемые изготовили для них фиктивные документы и внесли в базу данных, тем самым легализовав их пребывание.