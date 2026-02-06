В Москве задержали пятерых полицейских за незаконную легализацию мигрантов
В Москве задержали семь человек, в числе которых пять сотрудников органов внутренних дел, за незаконную легализацию более 2000 мигрантов, сообщили в Следственном комитете РФ.
По данным следствия, с января 2023 г. по октябрь 2025 г. фигуранты за денежное вознаграждение предоставили более чем 2000 иностранных граждан фиктивные учебные визы в обход законодательства. С февраля по июль 2025 г. они исключили из реестра контролируемых лиц не менее 1500 мигрантов. Затем обвиняемые изготовили для них фиктивные документы и внесли в базу данных, тем самым легализовав их пребывание.
Также начальник отдела по вопросам миграции (ОВМ) получила взятку за ускорение процедуры выдачи паспорта гражданина РФ. Кроме того, следствие установило, что не позднее декабря 2025 г. инспектор ОВМ и участковый за вознаграждение обеспечили прохождение в образовательной организации проверок, подтверждающих обучение иностранцев.
Следователи СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по Москве выявили преступную деятельность совместно с оперативниками ФСБ РФ и службы собственной безопасности МВД России. В настоящее время продолжаются следственные действия. Задержанным предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Максимальное наказание по статьям – 15 лет лишения свободы.
В рамках расследования были проведены обыски по местам жительства обвиняемых, а также выемки документов в госорганах. Следствие решает вопрос о выдворении, лишении гражданства и дальнейшей депортации иностранцев, нарушивших российское законодательство.
12 января полиция Санкт-Петербурга завершила расследование уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в фиктивном оформлении учебных виз для более 500 иностранцев (ч. 2 ст. 322.1 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвиняемыми стали 46-летний ректор одного из частных вузов города, 53-летний предприниматель и уроженец ближневосточного государства с тройным гражданством.