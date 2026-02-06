Суд арестовал бывшую жену инвестора Галицкого за вымогательство
Истринский суд Московской области заключил под стражу экс-супругу бывшего топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого Алию Галицкую на два месяца. Она проходит по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
В действиях Галицкой есть признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Максимально ей грозит лишение свободы сроком 15 лет. Мера избрана до 3 апреля 2026 г.
Следствие считает, что Галицкая в период не позднее июля 2024 г. с помощью телефонных звонков, переписок и во время личных встреч с бывшим супругом угрожала ему распространением позорящих его сведений. Она требовала от Галицкого денежные средства в размере более $150 млн.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-банка до марта 2022 г. Он перестал занимать это место после того, как Евросоюз ввел санкции против миллиардера Михаила Фридмана и бывшего председателя СД Петра Авена. Галицкий развелся с женой в марте 2025 г. У них двое детей.