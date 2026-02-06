Суд арестовал бывшую жену инвестора Галицкого за вымогательство

Следствие считает, что Галицкая в период не позднее июля 2024 г. с помощью телефонных звонков, переписок и во время личных встреч с бывшим супругом угрожала ему распространением позорящих его сведений. Она требовала от Галицкого денежные средства в размере более $150 млн.