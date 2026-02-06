Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 6 февраля должно стать последним днем в периоде затянувшихся сильных холодов. Уже на следующий день благодаря западному переносу воздушных масс произойдет заметное потепление, и температура вернется к климатической норме.