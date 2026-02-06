Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель
Воздух в Москве прогреется до +2 градусов 13 февраля, сообщил «РИА Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По предварительным прогнозам, столица окажется в секторе очередного южного циклона. Именно на 13 февраля придется пик попадания. По словам синоптика, 12 февраля температура воздуха резко повысится от -10 до 0 градусов.
В эти дни ожидается липкий мокрый снег, выпадет 5–10 см осадков. Шувалов отметил, что из-за такого повышения температуры возможна гололедица. Уже 14 февраля температура опять упадет до –15 градусов.
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 6 февраля должно стать последним днем в периоде затянувшихся сильных холодов. Уже на следующий день благодаря западному переносу воздушных масс произойдет заметное потепление, и температура вернется к климатической норме.