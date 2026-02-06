Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги

Ведомости

На работу аэропорта Калуги «Грабцево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее такие меры для калужского аэропорта действовали, согласно сообщениям Кореняко, с 4:52 до 5:21 мск.

6 февраля Росавиация также вводила ограничения на работу московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Меры действовали чуть больше часа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь