Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуги
На работу аэропорта Калуги «Грабцево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.
Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее такие меры для калужского аэропорта действовали, согласно сообщениям Кореняко, с 4:52 до 5:21 мск.
6 февраля Росавиация также вводила ограничения на работу московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Меры действовали чуть больше часа.