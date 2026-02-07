Газета
Общество

Медики назвали причину смерти бывшего замминистра юстиции

Ведомости

Предварительной причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

О смерти Тропина стало известно 6 февраля. Его нашли мертвым в собственной квартире. «РИА Новости» сообщало, что смерть не носит криминального характера. Тело экс-замминистра, по данным Telegram-канала «112», было найдено в ванне.

Пост заместителя министра юстиции Тропин занимал с февраля 1996 г. по март 1997 г.

