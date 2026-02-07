Медики назвали причину смерти бывшего замминистра юстиции
Предварительной причиной смерти бывшего заместителя министра юстиции России Сергея Тропина стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
О смерти Тропина стало известно 6 февраля. Его нашли мертвым в собственной квартире. «РИА Новости» сообщало, что смерть не носит криминального характера. Тело экс-замминистра, по данным Telegram-канала «112», было найдено в ванне.
Пост заместителя министра юстиции Тропин занимал с февраля 1996 г. по март 1997 г.