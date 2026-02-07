По делу о взятке и мошенничестве арестован замглавы департамента МЧС
Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС России Ираклий Арабидзе и бывший заместитель директора того же департамента Вадим Хасенов заключены под стражу по обвинению в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. Решение об аресте принял Басманный суд Москвы в декабре 2025 г.
Арабидзе предъявили обвинения по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Хасенова также обвиняют в получении взятки и мошенничестве. В случае доказательства вины каждому из фигурантов грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемые обжаловали решение об аресте. Московский городской суд рассмотрит их обращения 18 февраля.
По данным собеседника агентства, уголовное дело может быть связано с расследованием фактов коррупции в Международной организации гражданской обороны (МОГО). Ранее по инициативе министра МЧС России Александра Куренкова в МОГО было начато внутреннее расследование, в результате которого от должностей были отстранены бывший генеральный секретарь организации Мариату Яп и ее бывший заместитель Андрей Кудинов.