По делу о взятке и мошенничестве арестован замглавы департамента МЧС

По данным собеседника агентства, уголовное дело может быть связано с расследованием фактов коррупции в Международной организации гражданской обороны (МОГО). Ранее по инициативе министра МЧС России Александра Куренкова в МОГО было начато внутреннее расследование, в результате которого от должностей были отстранены бывший генеральный секретарь организации Мариату Яп и ее бывший заместитель Андрей Кудинов.