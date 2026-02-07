Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

По делу о взятке и мошенничестве арестован замглавы департамента МЧС

Ведомости

Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС России Ираклий Арабидзе и бывший заместитель директора того же департамента Вадим Хасенов заключены под стражу по обвинению в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС. Решение об аресте принял Басманный суд Москвы в декабре 2025 г.

Арабидзе предъявили обвинения по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Хасенова также обвиняют в получении взятки и мошенничестве. В случае доказательства вины каждому из фигурантов грозит до 15 лет лишения свободы. Обвиняемые обжаловали решение об аресте. Московский городской суд рассмотрит их обращения 18 февраля.

По данным собеседника агентства, уголовное дело может быть связано с расследованием фактов коррупции в Международной организации гражданской обороны (МОГО). Ранее по инициативе министра МЧС России Александра Куренкова в МОГО было начато внутреннее расследование, в результате которого от должностей были отстранены бывший генеральный секретарь организации Мариату Яп и ее бывший заместитель Андрей Кудинов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её