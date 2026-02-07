Посол: в Таиланде умерли около 100 россиян в 2025 году

По мнению экспертов, темпы прироста турпотока в Таиланд в 2026 г. будут выражены в меньших цифрах, чем в предыдущем году. В то же время при благоприятном стечении нескольких факторов от курса рубля до объемов авиаперевозки и цен российский турпоток в страну в этом году может превысить 2 млн туристов.