Посол: в Таиланде умерли около 100 россиян в 2025 году

Около 100 российских граждан погибли или умерли в 2025 г. в Таиланде в результате аварий, естественных причин и последствий нахождения в жарком тропическом климате, в частности отягченных злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил ТАСС посол РФ в стране Евгений Томихин.

Среди главных ошибок, которые допускают туристы, дипломат назвал игнорирование правил дорожного движения, отказ от использования шлемов при аренде мотоциклов и отсутствие надежных медицинских страховок, оформленных на все время пребывания в Таиланде.

«Не секрет, что стоимость лечения в королевстве в особо серьезных случаях весьма высока. Поэтому, повторюсь, наличие страхового полиса очень важно», – подчеркнул он.

3 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в прошлом году россияне совершили 1,9 млн визитов в Таиланд. Это на 8,8% выше, чем годом ранее. Общий иностранный турпоток в страну при этом сократился на 7,23% год к году и составил почти 33 млн визитов. В списке стран – поставщиков туристов в Таиланд в 2025 г. Россия заняла четвертое место.

По мнению экспертов, темпы прироста турпотока в Таиланд в 2026 г. будут выражены в меньших цифрах, чем в предыдущем году. В то же время при благоприятном стечении нескольких факторов от курса рубля до объемов авиаперевозки и цен российский турпоток в страну в этом году может превысить 2 млн туристов.

