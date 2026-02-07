Умер музыковед Иосиф Райскин
Музыковед и критик Иосиф Райскин умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.
О дате и времени прощания будет объявлено позднее.
Райскин родился 4 сентября 1935 г. в Куйбышеве. Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности физика электронных приборов в 1957 г. В 1958-1965 гг. работал в Центральном научно-исследовательском институте Военно-морского флота СССР. Преподавал на кафедре физики в Ленинградском горном институте в 1965-1992 гг. В то же время печатался как критик и работал редактором в Ленинградской филармонии и Союзе композиторов.
В 1975 г. окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории, в 1981 г. – аспирантуру. С 1978 г. был членом Союза композиторов России. С 1995 по 1997 г. занимал пост главного редактора газеты петербургской Филармонии имени Д.Д. Шостаковича Pro Musica. С 1998 г. был ведущим редактором газеты «Мариинский театр»., с 2001 г. стал главным редактором.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2009 г.