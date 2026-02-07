Умер музыковед Иосиф Райскин

Райскин родился 4 сентября 1935 г. в Куйбышеве. Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности физика электронных приборов в 1957 г. В 1958-1965 гг. работал в Центральном научно-исследовательском институте Военно-морского флота СССР. Преподавал на кафедре физики в Ленинградском горном институте в 1965-1992 гг. В то же время печатался как критик и работал редактором в Ленинградской филармонии и Союзе композиторов.