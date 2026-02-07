Газета
Главная / Общество /

В Люберцах у подростка в руках взорвалась петарда

Ведомости

В Люберцах 16-летний мальчик поднял с земли предмет, похожий на петарду. Он взорвался у него в руках. У подростка травмированы пальцы. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, сейчас мальчику оказывают медицинскую помощь. Следователи устанавливают природу взрыва. Мишонова призвала родителей поговорить с детьми и предупредить, чтобы они не брали в руки ничего, что найдут на улице.

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Московской области по факту травмирования подростка возбудило уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Предварительно, подросток нашел петарду и взял ее с собой. Впоследствии она разорвалась в его руках. В результате мальчик получил травму, его госпитализировали. Следователи работают над установлением обстоятельств случившегося.

В ноябре 2025 г. в Красногорске 10-летний мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. После детонации он получил травму и был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

