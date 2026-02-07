Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
Прапраправнук русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко умер 29 января в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Государственный музей А.С. Пушкина в Telegram-канале.
Там выразили соболезнования родным и близким Гуцко и рассказали, что он был преданным другом музея.
Потомок поэта более 50 лет проработал на заводе имени Лихачева, в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения. Его не стало в тот же день, когда по старому стилю скончался Пушкин.
Гуцко – пятое поколение Пушкиных. Он сын Татьяны Евгеньевны Гуцко, урожденной Клименко, внук Марии Павловны Клименко, урожденной Воронцовой-Вельяминовой, правнук Натальи Александровны Пушкиной в замужестве Воронцовой-Вельяминовой, и праправнук старшего сына поэта Александра Александровича Пушкина.