Ранившего четырех студентов и полицейского в Уфе задержали
В Уфе задержали мужчину, который ранил четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что обстоятельства произошедшего уточняются.
По данным Telegram-канала «112», нападение произошло в медицинском вузе, в результате ранения получили шесть человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы. По словам очевидцев, в спортзале нападавший взял в заложники одного из студентов.
5 февраля в Оренбургской области мужчина ворвался с ножом в детский сад и ранил воспитательницу. Следствие устанавливает мотивы преступления. Нападавший находится под арестом.