Главная / Общество /

СК возбудил уголовное дело после нападения на студентов в общежитии в Уфе

Ведомости

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, который ранил четверых студентов и двух сотрудников полиции в общежитии одного из вузов в Уфе, а затем и себя. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

Дело возбуждено о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ).

Прокуратура организовала проверку после нападения. Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Уфы Артур Тимерханов выехал на место происшествия и координирует действия правоохранителей. Ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что при нападении в общежитии предварительно пострадали шесть человек. На место оперативно направились пять бригад скорой помощи. Четверых пациентов доставили в городские больницы, они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался. Нападавшего 15-летнего подростка госпитализировали в детскую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

7 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк объявила о задержании мужчины в Уфе, который ранил студентов и полицейского в общежитии вуза.

