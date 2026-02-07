СК возбудил уголовное дело после нападения на студентов в общежитии в Уфе

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что при нападении в общежитии предварительно пострадали шесть человек. На место оперативно направились пять бригад скорой помощи. Четверых пациентов доставили в городские больницы, они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался. Нападавшего 15-летнего подростка госпитализировали в детскую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.