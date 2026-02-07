СК возбудил уголовное дело после нападения на студентов в общежитии в Уфе
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, который ранил четверых студентов и двух сотрудников полиции в общежитии одного из вузов в Уфе, а затем и себя. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.
Дело возбуждено о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ).
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, что при нападении в общежитии предварительно пострадали шесть человек. На место оперативно направились пять бригад скорой помощи. Четверых пациентов доставили в городские больницы, они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался. Нападавшего 15-летнего подростка госпитализировали в детскую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
7 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк объявила о задержании мужчины в Уфе, который ранил студентов и полицейского в общежитии вуза.