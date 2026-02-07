Троих правоохранителей взяли под стражу за незаконную легализацию 2000 мигрантов
Черемушкинский районный суд Москвы 6 февраля арестовал троих столичных полицейских, обвиняемых в получении взяток за содействие незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Участниками уголовного дела о незаконной миграции стали семь человек, среди которых – пять сотрудников органов внутренних дел, включая начальника отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектора ОВМ и участкового уполномоченного полиции. Об этом сообщает следственный комитет РФ. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По данным следствия, с января 2023 г. по октябрь 2025 г. фигуранты действовали на территории Юго‑Западного административного округа Москвы. За денежное вознаграждение они организовали нелегальную миграцию свыше 2000 иностранных граждан. Мигрантам выдавали фиктивные учебные визы.
С февраля по июль 2025 г. соучастники исключили из реестра контролируемых лиц не менее 1500 иностранных граждан, после чего сделали для них фиктивные документы с ложными сведениями о принимающей стороне и внесли эти данные в базу, тем самым легализовав их пребывание.
Начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение процедуры выдачи паспорта гражданина России.
В 2025 г. инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции за денежное вознаграждение обеспечили беспрепятственное прохождение одной из образовательных организаций проверки по подтверждению факта обучения иностранных граждан.
Следствие инициировало вопрос о выдворении, лишении гражданства и дальнейшей депортации иностранных граждан, нарушивших российское законодательство и незаконно находящихся на территории страны.