Троих правоохранителей взяли под стражу за незаконную легализацию 2000 мигрантов

Участниками уголовного дела о незаконной миграции стали семь человек, среди которых – пять сотрудников органов внутренних дел, включая начальника отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектора ОВМ и участкового уполномоченного полиции. Об этом сообщает следственный комитет РФ. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).