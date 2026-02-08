Госдума и кабмин объединят усилия для решения проблем «Почты России»
Госдума и кабмин будут вместе работать над решением проблем «Почты России» и по ее развитию. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Для решения накопившихся проблем будет создана рабочая группа с участием представителей Государственной думы, этот вопрос планируется обсудить в понедельник на Совете ГД.
«Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем», – написал Володин.
Он отметил, что главная задача – обеспечить эффективную работу «Почты России» на всей территории страны и гарантировать предоставление качественных почтовых услуг гражданам вне зависимости от места их проживания.
Володин подчеркнул, что проблемы «Почты России» носят комплексный характер. Люди сообщают о закрытии отделений, в том числе в отдаленных сельских населенных пунктах. Почтальоны говорят о низкой заработной плате и тяжелых условиях труда.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в январе заявила о том, что ситуацию в «Почте России» нельзя отпускать. Иначе может последовать отток кадров. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что особую тревогу вызывают сельские отделения почты, а также отделения, расположенные в малых городах и районах.