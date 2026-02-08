Госдума и кабмин объединят усилия для решения проблем «Почты России»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в январе заявила о том, что ситуацию в «Почте России» нельзя отпускать. Иначе может последовать отток кадров. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что особую тревогу вызывают сельские отделения почты, а также отделения, расположенные в малых городах и районах.