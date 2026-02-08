Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Андерсон получил премию Гильдии режиссеров США за фильм «Битва за битвой»

Ведомости

В Лос-Анжелесе 7 февраля прошла 78‑я церемония вручения премии Гильдии режиссеров США (DGA). Пол Томас Андерсон удостоился награды за лучшую режиссерскую работу в полнометражном кино за фильм «Битва за битвой», пишет Deadline. Для режиссера это первая премия DGA в карьере.

Чарли Полингер был отмечен наградой за лучший полнометражный дебют за фильм «Чума». В категории драматического сериала победу одержала Аманда Марсалис за работу над проектом «Питт». Лучшими режиссерами комедийного сериала были признаны Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»). Награду за телефильм получил Стивен Чбоски за ленту «Бабули». В номинации «Лучшая режиссерская работа в мини-сериале или антологии» победила Шэннон Мерфи («Умираю, как хочу секса»).

Церемония, где отметили лучшие режиссерские работы года в кино и на телевидении, прошла в Беверли-Хиллз. Награда DGA за лучшую режиссуру художественного фильма считается одним из самых надежных предсказателей «Оскара» в соответствующей категории.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь