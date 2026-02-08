Андерсон получил премию Гильдии режиссеров США за фильм «Битва за битвой»
В Лос-Анжелесе 7 февраля прошла 78‑я церемония вручения премии Гильдии режиссеров США (DGA). Пол Томас Андерсон удостоился награды за лучшую режиссерскую работу в полнометражном кино за фильм «Битва за битвой», пишет Deadline. Для режиссера это первая премия DGA в карьере.
Чарли Полингер был отмечен наградой за лучший полнометражный дебют за фильм «Чума». В категории драматического сериала победу одержала Аманда Марсалис за работу над проектом «Питт». Лучшими режиссерами комедийного сериала были признаны Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»). Награду за телефильм получил Стивен Чбоски за ленту «Бабули». В номинации «Лучшая режиссерская работа в мини-сериале или антологии» победила Шэннон Мерфи («Умираю, как хочу секса»).
Церемония, где отметили лучшие режиссерские работы года в кино и на телевидении, прошла в Беверли-Хиллз. Награда DGA за лучшую режиссуру художественного фильма считается одним из самых надежных предсказателей «Оскара» в соответствующей категории.