Андерсон получил премию Гильдии режиссеров США за фильм «Битва за битвой»

Чарли Полингер был отмечен наградой за лучший полнометражный дебют за фильм «Чума». В категории драматического сериала победу одержала Аманда Марсалис за работу над проектом «Питт». Лучшими режиссерами комедийного сериала были признаны Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»). Награду за телефильм получил Стивен Чбоски за ленту «Бабули». В номинации «Лучшая режиссерская работа в мини-сериале или антологии» победила Шэннон Мерфи («Умираю, как хочу секса»).