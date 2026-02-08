Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Гуменника на Олимпиаде отправили на допинг‑контроль в 7:00 в воскресенье

Ведомости

Российский фигурист Петр Гуменник утром 8 февраля был направлен на процедуру допинг-контроля на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщил «РИА Новости» источник, осведомленный о ситуации. Фигурист сдал тест на допинг в 7:00 по местному времени в Олимпийской деревне.

Гуменник вступит в борьбу на Играх-2026 вечером 10 февраля.

За несколько дней до вылета в Милан команда фигуриста узнала о том, что Гуменник не сможет выступать под фрагмент саундтрека к фильму «Парфюмер». Неизвестно, кто из правообладателей наложил вето на использование музыки и при каких обстоятельствах.

Фигурист представит короткую программу под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна, которая является саундтреком к российскому фильму «Онегин». Для произвольной программы фигурист также подготовил постановку «Онегин», но с использованием другого музыкального фрагмента авторства композитора Георгия Жерякова.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте