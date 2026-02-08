Гуменника на Олимпиаде отправили на допинг‑контроль в 7:00 в воскресенье
Российский фигурист Петр Гуменник утром 8 февраля был направлен на процедуру допинг-контроля на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщил «РИА Новости» источник, осведомленный о ситуации. Фигурист сдал тест на допинг в 7:00 по местному времени в Олимпийской деревне.
Гуменник вступит в борьбу на Играх-2026 вечером 10 февраля.
За несколько дней до вылета в Милан команда фигуриста узнала о том, что Гуменник не сможет выступать под фрагмент саундтрека к фильму «Парфюмер». Неизвестно, кто из правообладателей наложил вето на использование музыки и при каких обстоятельствах.
Фигурист представит короткую программу под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна, которая является саундтреком к российскому фильму «Онегин». Для произвольной программы фигурист также подготовил постановку «Онегин», но с использованием другого музыкального фрагмента авторства композитора Георгия Жерякова.