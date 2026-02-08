ФСИН опровергла информацию о суициде Алии Галицкой в СИЗО Москвы
ФСИН России опровергла информацию о самоубийстве в московском СИЗО Алии Галицкой, находившейся под арестом по делу о вымогательстве у бывшего супруга, топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого, сообщили ТАСС в ведомстве.
В службе рассказали, что в следственном изоляторе Московского региона суицидов не происходило. При этом во ФСИН отметили, что Галицкая не поступала в СИЗО города Москвы и области.
О предпологаемом самоубийстве Галицкой сообщало Business FM со ссылкой на ее адвоката Екатерину Духину. Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что тело нашли утром в изоляторе временного содержания Истры накануне этапирования в СИЗО. О том, что Галицкая покончила с собой в ИВС Истры также сообщила правозащитник Ева Меркачева.
Следствие утверждает, что Галицкая требовала от экс-мужа $150 млн, угрожая опубликовать компрометирующие материалы. Суд избрал ей меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. По п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере) ей грозило до 15 лет лишения свободы.
Ранее она инициировала судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества. В рамках этого гражданского дела у миллиардера был наложен арест на активы общей стоимостью 435 млн руб., включая элитную недвижимость в Москве и Подмосковье. Также Галицкая обвиняла бывшего мужа в похищении их общих дочерей после развода в марте 2025 г. Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая жила с ними в Московской области. Однако в конце мая отец забрал девочек из школы и вывез их в неизвестном направлении, как писало РБК.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-банка до марта 2022 г. Он перестал занимать это место после того, как Евросоюз ввел санкции против миллиардера Михаила Фридмана и бывшего председателя СД Петра Авена.