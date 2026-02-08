ФСИН опровергла информацию о суициде Алии Галицкой в СИЗО Москвы

Ранее она инициировала судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества. В рамках этого гражданского дела у миллиардера был наложен арест на активы общей стоимостью 435 млн руб., включая элитную недвижимость в Москве и Подмосковье. Также Галицкая обвиняла бывшего мужа в похищении их общих дочерей после развода в марте 2025 г. Верховный суд Калифорнии определил место проживания детей с матерью, поэтому Галицкая жила с ними в Московской области. Однако в конце мая отец забрал девочек из школы и вывез их в неизвестном направлении, как писало РБК.