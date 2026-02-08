Правительство присвоило статус наукограда подмосковному Долгопрудному
Председатель правительства Михаил Мишустин присвоил подмосковному городу Долгопрудному статус наукограда РФ, сообщили на сайте кабмина.
Статус наукограда присваивается на 15 лет. Долгопрудный будет носить его до 2041 г.
Отмечается, что статус позволит городу получать федеральное финансирование на работу и модернизацию научно-производственных комплексов и реализацию социально-экономического развития города. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Поддержка наукоградов».
В Долгопрудном находится Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт». В кабмине напомнили, что в мае 2025 г. по инициативе института правительство утвердило решение о создании научно-технологического центра «Долина Физтеха». Основными направлениями его деятельности станут разработки микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.
23 января президент РФ Владимир Путин в преддверии студенческого праздника посетил МФТИ, где по видеоконференции принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине.