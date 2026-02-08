Правительство присвоило статус наукограда подмосковному Долгопрудному

В Долгопрудном находится Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт». В кабмине напомнили, что в мае 2025 г. по инициативе института правительство утвердило решение о создании научно-технологического центра «Долина Физтеха». Основными направлениями его деятельности станут разработки микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.