Российский лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпийских играх

Ведомости

На Олимпийских играх в Италии российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне, пишет ТАСС. Соревнования прошли в Тезеро, где спортсмены преодолели 20‑километровую дистанцию (10 км классическим стилем и 10 км коньковым).

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 11 секунд. Коростелев уступил чемпиону 3,6 секунды.

Следующее выступление Коростелева пройдет 10 февраля в квалификации в спринте классикой и 13 февраля – в гонке на 10 км свободный стилем.

Под чужим флагом: кто из участников Игр в Италии сменил спортивное гражданство
На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Россию будут представлять всего 13 спортсменов из индивидуальных видов. При этом несколько десятков россиян, сменивших спортивное гражданство, выступят за другие национальные сборные. О некоторых из них – в галерее «Ведомостей».На Играх-2026 Карина Акопова (родилась в Москве) и Никита Рахманин (Челябинск) впервые представляют сборную Армении в парном фигурном катании, а также они – знаменосцы национальной команды. В мае 2025 г. исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешил им перейти под флаг этой республики. В августе того же года паре удалось выиграть путевку на Олимпиаду на отборочном турнире, проходившем в Пекине. Акопова и Рахманин выступают в паре с 2020 г. В сезоне 2021/2022 они победили на турнирах Budapest Trophy и «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане, а также стали серебряными призерами этапа Кубка России в 2021 г.
На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Россию будут представлять всего 13 спортсменов из индивидуальных видов. При этом несколько десятков россиян, сменивших спортивное гражданство, выступят за другие национальные сборные. О некоторых из них – в галерее «Ведомостей».

На Играх-2026 Карина Акопова (родилась в Москве) и Никита Рахманин (Челябинск) впервые представляют сборную Армении в парном фигурном катании, а также они – знаменосцы национальной команды. В мае 2025 г. исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешил им перейти под флаг этой республики. В августе того же года паре удалось выиграть путевку на Олимпиаду на отборочном турнире, проходившем в Пекине. Акопова и Рахманин выступают в паре с 2020 г. В сезоне 2021/2022 они победили на турнирах Budapest Trophy и «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане, а также стали серебряными призерами этапа Кубка России в 2021 г. / Александр Вильф / РИА Новости

