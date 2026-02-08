Российский лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпийских играх
На Олимпийских играх в Италии российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне, пишет ТАСС. Соревнования прошли в Тезеро, где спортсмены преодолели 20‑километровую дистанцию (10 км классическим стилем и 10 км коньковым).
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 11 секунд. Коростелев уступил чемпиону 3,6 секунды.
Следующее выступление Коростелева пройдет 10 февраля в квалификации в спринте классикой и 13 февраля – в гонке на 10 км свободный стилем.