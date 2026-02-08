Роспотребнадзор рекомендовал не есть сырые фрукты в странах с вирусом Нипах

Роспотребнадзор отметил, что на данный момент в России не зарегистрировано завозных случаев заболевания вирусом Нипах. В ведомстве напомнили, что в пунктах пропуска через границу работает АИС «Периметр». Система выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний и позволяет не допускать дальнейшего распространения болезни в России.