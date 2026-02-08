Роспотребнадзор рекомендовал не есть сырые фрукты в странах с вирусом Нипах
Роспотребнадзор рекомендовал путешественникам в эндемичные районы не употреблять сырые или непастеризованные продукты, чтобы не заразиться вирусом Нипах. Об этом ведомство сообщило в Мах.
Особенно внимательно стоит отнестись к фруктам и овощам – их нужно тщательно мыть перед употреблением. От покупки свежевыжатых соков, например финиковой пальмы, лучше вовсе отказаться.
Среди других советов Роспотребнадзор рекомендовал избегать контакта с летучими мышами и их пометом. Не стоит подходить близко к больным животным, посещать свинофермы или рынки живых животных в очагах инфекции.
При появлении лихорадки, кашля, головной боли, мышечных болей или неврологических симптомов после поездки ведомство призвало срочно обратиться к врачу и сообщить о посещенных странах.
Роспотребнадзор отметил, что на данный момент в России не зарегистрировано завозных случаев заболевания вирусом Нипах. В ведомстве напомнили, что в пунктах пропуска через границу работает АИС «Периметр». Система выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний и позволяет не допускать дальнейшего распространения болезни в России.
Вирус Нипах – это зоонозный вирус, вызывающий тяжелый энцефалит и респираторные заболевания. Он передается от летучих мышей и свиней. Основные вспышки фиксируются в Южной и Юго-Восточной Азии. По данным ВОЗ, уровень смертности от заражения вирусом оценивается от 40 до 75%.