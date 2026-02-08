Часть жителей Белгорода временно переселят в другие регионы
Администрация Белгорода начала принимать заявки на временное перемещение жителей в другие регионы. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В первую очередь эвакуация касается многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких пенсионеров. «Мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы», – написал Гладков в Telegram.
Решение принято после ракетного обстрела города 7 февраля, в результате которого были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Около 80 000 человек остались без отопления, около 3000 – без газа, 1000 – без электричества. Часть детских садов 9 февраля не будет работать из-за перебоев с теплоснабжением. Есть нарушения в подаче воды в части Белгорода, сообщил Гладков.
Гладков сообщил, что доложил о ситуации вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру энергетики Сергею Цивилеву. В регион прибыли дополнительные бригады для восстановления систем, но ситуация остается сложной. «Сейчас происходит не просто анализ – дополнительное принятие мер, исходя из объемов полученных вчера разрушений. Поэтому то, что необходимо, делается, но все зависит от нас с вами», – подытожил он.