Часть жителей Белгорода временно переселят в другие регионы

Гладков сообщил, что доложил о ситуации вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру энергетики Сергею Цивилеву. В регион прибыли дополнительные бригады для восстановления систем, но ситуация остается сложной. «Сейчас происходит не просто анализ – дополнительное принятие мер, исходя из объемов полученных вчера разрушений. Поэтому то, что необходимо, делается, но все зависит от нас с вами», – подытожил он.