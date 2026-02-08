Роспотребнадзор проверяет массовую госпитализацию в пансионате Новой Москвы
В частном пансионате в деревне Пенино (Троицкий район Новой Москвы) 12 постояльцев госпитализированы с симптомами ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Ведомство совместно с департаментом здравоохранения Москвы начало эпидемиологическое расследование. В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия.
По данным Telegram-канала Mash, у госпитализированных пенсионеров могла быть кишечная инфекция. Официального подтверждения этой информации нет.