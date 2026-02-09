Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Семена Слепакова

Слепакова включили в реестр иноагентов в апреле 2023 г. Он пытался оспорить решение Минюста, но в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из перечня. Кассационный суд также отклонил жалобу артиста. Причиной для внесения Слепакова в перечень иноагентов стало в том числе исполнение антироссийских песен и стихов, писало «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. В настоящее время он проживает за пределами России.