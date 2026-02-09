Газета
Главная / Общество /

Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Семена Слепакова

Ведомости

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении артиста Семена Слепакова (считается в России иноагентом) за неоднократное нарушения обязанности иностранного агента. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Прокуратура напомнила, что Слепаков уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако с октября 2025 г. по настоящее время продолжил распространять сообщения и материалы в социальных сетях без специальной маркировки.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Максимальное наказание по статье – лишение свободы на два года.

Слепакова включили в реестр иноагентов в апреле 2023 г. Он пытался оспорить решение Минюста, но в июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать его из перечня. Кассационный суд также отклонил жалобу артиста. Причиной для внесения Слепакова в перечень иноагентов стало в том числе исполнение антироссийских песен и стихов, писало «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. В настоящее время он проживает за пределами России.

