В регионах ЦФО ожидаются морозы до 20 градусов 10 февраля

В столице в начале недели сохранится морозная погода. К 13 февраля столбики термометров впервые в этом году могут перейти через нулевую отметку. Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец утверждает, что в течение недели в Москве погода будет меняться: в первой половине сохранятся морозы от –5 до –15 градусов, а во второй начнется потепление.