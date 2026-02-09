В регионах ЦФО ожидаются морозы до 20 градусов 10 февраля
В ряде регионов Центрального федерального округа 10 февраля ожидаются осадки в виде снега и морозы до –20°C. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на предупреждения на сайтах территориальных гидрометцентров и управлений МЧС России.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, страна на этой неделе оказалась охвачена серией опасных погодных явлений. Атлантический циклон, взаимодействуя с теплыми воздушными массами, вызывает в европейской части обильные смешанные осадки, гололед и метели. Наиболее сложная ситуация складывается на юге, где дождь переходит в мокрый снег.
В столице в начале недели сохранится морозная погода. К 13 февраля столбики термометров впервые в этом году могут перейти через нулевую отметку. Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец утверждает, что в течение недели в Москве погода будет меняться: в первой половине сохранятся морозы от –5 до –15 градусов, а во второй начнется потепление.