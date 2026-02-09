Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron

Суд три раза привлек его к административной ответственности по ч. 2 ст.19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством РФ). В соответствии с протоколами Федоров не предоставил отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 гг. За каждое нарушение ему назначен штраф в размере 40 000 руб.