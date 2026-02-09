Газета
Главная / Общество /

Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron

Ведомости

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, считается в России иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. 

Рэпера обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента). Максимальное наказание по статье – два года лишения свободы. Срок ареста составляет 2 месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания.

Сейчас местонахождение Федорова не установлено. Лебедева сообщила, что его защита просит отказать в удовлетворении заявленного ходатайства. Такую позицию аргументируют тем, что рэпер не знает о факте возбуждения уголовного дела, поэтому не присутствует на судебном заседании.

Суд три раза привлек его к административной ответственности по ч. 2 ст.19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством РФ). В соответствии с протоколами Федоров не предоставил отчеты о своей деятельности за 2024 и 2025 гг. За каждое нарушение ему назначен штраф в размере 40 000 руб.

9 мая 2024 г. МВД РФ объявило Oxxxymiron в розыск по статье УК. В базе не уточнялось, по какой именно.

Минюст признал Oxxxymiron иноагентом в октябре 2022 г. Ранее суд неоднократно привлекал рэпера к административной ответственности по ряду статей. 

