Главная / Общество /

Восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Москве

Ведомости

На Ленинском проспекте в Москве около 10:28 мск произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате пострадали восемь человек, сейчас степень полученных ими травм устанавливается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. 

По предварительным данным, аварий произошло по вине водителя грузового автомобиля, который не уступил дорогу автобусу при выезде с прилегающей территории, рассказали агентству в Мосгортрансе. 

Днем 2 февраля на трассе Р-255 «Сибирь» в Канском округе Сибирского края произошло ДТП. По версии следствия, от буксируемого грузовиком модульного дома отсоединился прицеп. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью», в которой находились жители Канска, возвращавшиеся из Красноярска. Погибли пять человек, в том числе трое детей, семеро ранены. 

Суд арестовал водителя большегруза по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем гибель одного и более человек (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Следователи установили, что у водителя на момент аварии не было действующих прав, а прицеп был сцеплен с грузовиком при помощи кустарно изготовленного устройства.

