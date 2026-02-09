Восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Москве

Днем 2 февраля на трассе Р-255 «Сибирь» в Канском округе Сибирского края произошло ДТП. По версии следствия, от буксируемого грузовиком модульного дома отсоединился прицеп. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью», в которой находились жители Канска, возвращавшиеся из Красноярска. Погибли пять человек, в том числе трое детей, семеро ранены.