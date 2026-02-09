Экс-главу райсуда Ростова приговорили к 10 годам по делу о взятке
Краснодарский краевой суд признал виновной бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.
Коблеву обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Предполагается, что она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил бывшей главе суда штраф в размере 30-кратной суммы взятки (15 млн руб.), а также лишил ее права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 10 лет. Кроме того, суд изъял у Коблевой 500 000 руб., которые она получила в качестве взятки.
Установлено, что в декабре 2022 г. экс-председатель ростовского районного суда получила взятку в размере 500 000 руб. На эти средства она отменила судебный акт о конфискации двух лодок и невода.
Вместе с бывшей судьей к ответственности привлечены еще два участника дела – Владимир Боженко и Николай Студеникин. Следствие утверждает, что Боженко передал Коблевой 500 000 руб. за отмену решения о конфискации незаконного рыболовного оборудования, а Студеникин выступил в роли посредника. Суд установил, что последний сначала передал судье собственные средства, которые затем были компенсированы Боженко.
Боженко приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб. по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Студеникин получил шесть лет колонии общего режима и такой же штраф по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Коблева была председателем Советского районного суда Ростова-на-Дону с августа 2020 г., а в декабре 2023 г. она ушла в отставку. В мае 2024 г. в отношении экс-судьи было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В начале июля глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин обратился в ВККС с запросом о заключении подозреваемой под стражу. Тогда Московский городской суд арестовал ее на два месяца.