Экс-главу райсуда Ростова приговорили к 10 годам по делу о взятке

Коблева была председателем Советского районного суда Ростова-на-Дону с августа 2020 г., а в декабре 2023 г. она ушла в отставку. В мае 2024 г. в отношении экс-судьи было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В начале июля глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин обратился в ВККС с запросом о заключении подозреваемой под стражу. Тогда Московский городской суд арестовал ее на два месяца.