В СПЧ предложили создать в медвузах специальность по паллиативной помощи

У выпускников профильных вузов не хватает знаний по основам ПМП: выявлению и лечению тяжелых проявлений заболеваний, в том числе боли, а также принципов маршрутизации и обеспечения медизделиями и энтеральным питанием, следует из проекта резолюции Совета по итогам заседания.