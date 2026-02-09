В СПЧ предложили создать в медвузах специальность по паллиативной помощи
В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают создать в вузах специальность «паллиативная медицинская помощь». Об этом сообщила председатель рабочей группы «Здравоохранение и народосбережение» Ольга Демичева.
Для получения должности «врач по паллиативной медицинской помощи» (ПМП) достаточно пройти программу повышения квалификации на 144 часа, тогда как отдельная специальность отсутствует, рассказала она.
«Пора обернуться к этой специальности как к самостоятельной. Она сложная и многоплановая», – отметила Демичева на заседании в СПЧ, посвященном интеграции системы долговременного ухода в систему паллиативной помощи.
У выпускников профильных вузов не хватает знаний по основам ПМП: выявлению и лечению тяжелых проявлений заболеваний, в том числе боли, а также принципов маршрутизации и обеспечения медизделиями и энтеральным питанием, следует из проекта резолюции Совета по итогам заседания.
Помимо этого, Демичева сообщила о необходимости создать Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) по паллиативной медпомощи детям и взрослым. По ее словам, службы ПММ нуждаются в методической поддержке, в том числе в виде телемедицинских консультаций.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на заседании, напомнил, что теперь решение о присвоении институтам статуса НМИЦ принимает правительство, а не Минздрав.