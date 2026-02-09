В ХМАО возбудили новое дело о мошенничестве против экс-заммэра Сургута

Следствие выяснило, что в 2023 г. фигуранты организовали проведение фиктивного аукциона по продаже муниципального имущества АО «Агентство воздушных сообщений», куда ввели в качестве участника знакомого индивидуального предпринимателя. Тем самым они создали условия для исключения потенциальных конкурентов, а организация была продана по заниженной стоимости. Ущерб от действий администрации Сургута составляет 120 млн руб., уточняет ведомство. Тому самому индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).