Главная / Общество /

В ХМАО возбудили новое дело о мошенничестве против экс-заммэра Сургута

Ведомости

В Ханты-Мансийском автономном округе было возбуждено уголовное дело против бывших должностных лиц администрации Сургута. Их обвиняют в мошенничестве, из-за которого муниципальное имущество было продано по заниженной цене (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СК по ХМАО – Югре.

Как сообщили ТАСС в СК, речь идет о бывшем замглавы Сургута Виталии Шарове и директоре департамента имущественных и земельных отношений местной администрации Алексее Дворникове.

Следствие выяснило, что в 2023 г. фигуранты организовали проведение фиктивного аукциона по продаже муниципального имущества АО «Агентство воздушных сообщений», куда ввели в качестве участника знакомого индивидуального предпринимателя. Тем самым они создали условия для исключения потенциальных конкурентов, а организация была продана по заниженной стоимости. Ущерб от действий администрации Сургута составляет 120 млн руб., уточняет ведомство. Тому самому индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Сейчас все фигуранты содержится под стражей, сообщает СУ СК по ХМАО. Расследование продолжается.

В июне 2025 г. Шаров и Дворников также были задержаны правоохранительными органами по уголовному делу о превышении должностных полномочий, в рамках которого рассматривался эпизод о продаже АО «Агентство воздушных сообщений».

Шаров занимал должность вице-мэра Сургута с августа 2022 г. В августе 2024 г. он покинул должность по собственной инициативе.

